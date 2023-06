Atletica | l’Italia vince il medagliere ai Giochi Europei! 6 ori da urlo | Ceccarelli e Tamberi sugli scudi

(Di domenica 25 giugno 2023)ha vinto gli Europei a squadre dileggera, l’erede della vecchia Coppa Europa andata in scena a Cracovia (Polonia). La nostra Nazionale si è imposta nettamente al termine di tre giornate dominate in lungo e in largo e ha anche conquistato ildell’all’interno degli European Games, la competizione multisportiva che ci sta tenendo compagnia in questi giorni di inizio estate. Gli azzurri campeggiano con 6 ori, 5 argenti, 3 bronzi: 14 podi complessivi, a ulteriore dimostrazione dello stato di salute dell’intero movimento tricolore. A trionfare sono stati Samuele(100 metri), Gianmarco(salto in alto), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Zane Weir (getto del peso), Sara Fantini (lancio del martello), Tobia Bocchi (salto triplo). Nadia ...

