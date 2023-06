Atletica | l’Italia vince il medagliere ai Giochi Europei! 6 ori +1 da urlo | Ceccarelli e Tamberi sugli scudi

(Di domenica 25 giugno 2023)ha vinto gli Europei a squadre dileggera, l’erede della vecchia Coppa Europa andata in scena a Cracovia (Polonia). La nostra Nazionale si è imposta nettamente al termine di tre giornate dominate in lungo e in largo e ha anche conquistato ildell’all’interno degli European Games, la competizione multisportiva che ci sta tenendo compagnia in questi giorni di inizio estate. Gli azzurri campeggiano con 6 ori, 5 argenti, 3 bronzi: 14 podi complessivi, a ulteriore dimostrazione dello stato di salute dell’intero movimento tricolore. A trionfare sono stati Samuele(100 metri), Gianmarco(salto in alto), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Zane Weir (getto del peso), Sara Fantini (lancio del martello), Tobia Bocchi (salto triplo). Nel ...

In quel di Chorzow, in Polonia, si è scritta stasera una pagina storia dell'per. Gli Azzurri, per la prima volta, hanno conquistato gli Europei a squadre contro i padroni di casa e la Germania.