Atletica | Larissa Iapichino sottotono | sfuma la vittoria agli Europei a squadre | seconda dietro a una francese

(Di domenica 25 giugno 2023)era la donna più attesa in casa Italia in occasione della terza giornata deglidileggera, la vecchia Coppa Europa che sta andando in scena a Cracovia (Polonia). La toscana era la più accreditata per lanel salto in lungo, ma purtroppo la figlia di Fiona May si è dovuta accontentare del secondo posto con un balzo da 6.66 metri (0,6 m/s di vento contrario) piazzato al secondo tentativo. L’allieva di papà Gianni aveva aperto la gara con un altro 6.66, poi a seguire un nullo, un 6.56 (1,0 m/s di brezza in faccia), un altro nullo su un salto apparso decisamente lungo e poi un 6.47 conclusivo. La 20enne è stata battuta dallaHilary Kpatcha (6.75, 0,7 m/s di vento contrario), riuscendo a precedere la spagnola ...

Gianmarco Tamberi è oro agli Europei a squadre divalidi anche per i Giochi europei di Cracovia . Il campione olimpico ed europeo in carica si è imposto davanti al belga Thomas Carmoj con la misura di 2.29. Una prestazione ancora lontana ...L'ultima e decisiva giornata degli Europei a squadre d', inseriti nei Giochi Europei di Cracovia 2023, vedrà in gara altri 15 azzurri nelle dodici ...europeo indoor del lungoIapichino . ...... FILIPPO TORTU 16.23Getto del peso maschile: ZANE WEIR 16.50Salto in lungo femminile:IAPICHINO 17.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile - Sedicesimi di finale: ...

Larissa Iapichino era la donna più attesa in casa Italia in occasione della terza giornata degli Europei a squadre di atletica leggera, la vecchia Coppa Europa che sta andando in scena a Cracovia (Pol ...In corso la terza giornata di gare agli Europei a squadre. Azzurri in testa alla classifica prima delle ultime dodici prove. Oggi in campo, tra gli altri, Tamberi, Iapichino, Weir, Crippa, Tortu, la s ...