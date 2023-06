Atletica | Larissa Iapichino | “Per me è stata una giornata no | ma sono contenta di aver portato punti importanti alla squadra”

(Di domenica 25 giugno 2023)non brilla a Chorzow ma riesce comunque a difendersi egregiamente e conquista un buon secondo posto nella gara di salto in lungo della Prima Divisione ai Campionati Europei a squadre 2023 dileggera. La talentuosa fiorentina è atterrata a 6.66 metri (per ben due volte consecutive, ad inizio competizione), perdendo quindi la sfida con la francese Hilary Kpatcha (6.75) ma regalando all’Italia 15che hanno contribuito allo storico primo trionfo azzurro nell’ex Coppa Europa. La figlia di Fiona May ha inoltre conquistato la medaglia di bronzo agli European Games 2023, perdendo la piazza d’onore in favore della serba Milena Gardasevic (oro) capace di volare a quota 6.82 in occasione della gara andata in scena qualche giorno fa per la Seconda Divisione della rassegna continentale a ...

Gianmarco Tamberi è oro agli Europei a squadre divalidi anche per i Giochi europei di Cracovia . Il campione olimpico ed europeo in carica si è imposto davanti al belga Thomas Carmoj con la misura di 2.29. Una prestazione ancora lontana ...L'ultima e decisiva giornata degli Europei a squadre d', inseriti nei Giochi Europei di Cracovia 2023, vedrà in gara altri 15 azzurri nelle dodici ...europeo indoor del lungoIapichino . ...... FILIPPO TORTU 16.23Getto del peso maschile: ZANE WEIR 16.50Salto in lungo femminile:IAPICHINO 17.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile - Sedicesimi di finale: ...

Larissa Iapichino non brilla a Chorzow ma riesce comunque a difendersi egregiamente e conquista un buon secondo posto nella gara di salto in lungo della Prima Divisione ai Campionati Europei a squadre ...In Polonia gli Azzurri vincono per la prima volta dominando nel salto in alto con Tamberi e nel getto del peso con Weir ...