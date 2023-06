Atletica | il trionfo dell’Italia agli Europei a squadre è anche un po’ di Marcell Jacobs

(Di domenica 25 giugno 2023)era il grande assente deglidi Cracovia, eppure non si può negare che lo storico, inseguito vanamente per mezzo secolo, siaun po’ suo. L’tricolore ha svoltato da quel fatidico 1° agosto 2021. Chi avrebbe maisolo potuto immaginare che un italiano avrebbe vinto l’oro più prestigioso delle Olimpiadi, ovvero quello dei 100 metri? Un traguardo talmente smisurato da apparire inconcepibile. Eppureè riuscito in ciò che sembrava impossibile e impensabile, dando concretezza all’utopia platoniana. Quella notte il fuoriclasse di Desenzano del Garda ha fatto comprendere al mondo che un italiano può arrivare ovunque, senza porsi alcun limite. Al ...

Canzone anti - Juventus e gaffe finale all'Europeo a squadre dial Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia. Durante la festa del podio per ildell'Italia, dagli altoparlanti è partita la canzone 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri ma la ......nella storia l'Italia si aggiudica gli Europei a squadre di. Un incredibile successo per il team azzurro che, dopo la premiazione, ha continuato la festa in pista per lo storico. ...... festeggia la Federazione, "non era mai accaduto nelle precedenti 38 edizioni a partire dal 1965! È ildi tutta l'Italiana".

L'Italia vince gli Europei a squadre di atletica! Trionfo storico, è la ... Fanpage.it

A Chorzow, in Polonia, gli organizzatori festeggiano la vittoria dell'Italia con un brano dei Ricchi e Poveri, ma anziché l'originale suonano la versione da ...Gaffe durante la finale dell'Europeo a squadre di atletica al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia. Come riportato da Adnkronos, durante la premiazione dopo il trionfo ...