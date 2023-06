Atletica | il sassolino di Tamberi | “Non mi hanno invitato al Golden Gala | ma il capitano c’è ancora”

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Debutto stagionale decisamente incoraggiante per il campione olimpico in carica del salto in alto Gianmarco, che ha vinto a Chorzow (in Polonia) nella Prima Divisione dei Campionati Europei a squadre 2023 dileggera portando in dote all’Italia 16 punti preziosi per allungare ulteriormente al comando della graduatoria generale dell’ormai ex Coppa Europa. “Fino all’ultimo non sapevo se venire qui in Coppa Europa, poi mi sono sentito in dovere di venire a supportare la squadra dae portare casa più punti possibili. Ieri prima di addormentarmi ho guardato dove eravamo in classifica e mi sono detto: ‘Se devo dare il buon esempio ai ragazzi come ho fatto fino ad oggi, devo in qualche modo portare a casa anch’io la vittoria’. Ammetto che mi sentivo davvero bene e sono contentissimo di aver iniziato la stagione così“, ...