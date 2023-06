Atletica | Filippo Tortu | “Non mi sentivo bene È un momento che va storto | non devo arrendermi”

(Di domenica 25 giugno 2023) Prestazione decisamente al di sotto delle aspettative sui 200 metri perai Campionati Europei a squadre 2023 dileggera, in corso di svolgimento a Chorzow (in Polonia). Il velocista brianzolo ha corso in 20?61 con forte vento contrario, arrivando terzo nella sua serie alle spalle del francese Ryan Zeze (20?29) e del padrone di casa polacco Albert Komanski (20?50). Nonostante il risultato negativo, il campione olimpico azzurro di Tokyo in staffetta ha comunque regalato 14 punti importantissimi al team italiano per fare un ulteriore passo avanti verso la prima affermazione della storia in Coppa Europa., terzo classificato nella Prima Divisione, resta però ai piedi del podio nell’ambito degli European Games visto il 20?53 dello slovacco Jan Volko, che si mette al collo il bronzo grazie al ...

