Atletica | Filippo Tortu imballato sui 200 metri | 3° agli Europei a squadre | tempo preoccupante

(Di domenica 25 giugno 2023)ha conquistato il terzo posto sui 200dileggera, la vecchia Coppa Europa in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Il risultato non è all’altezza delle aspettative per il Campione Olimpico della 4×100, che si è reso protagonista di una gara tutt’altro che brillante. Il velocista brianzolo è uscito male dai blocchi di partenza, ha faticato a raggiungere la velocità di crociera in curva, si è un po’ ripreso nella prima parte del rettilineo conclusivo ma poi nel finale si è. Il tabellone recita un elevatissimo 20.61 con un 1,3 m/s di vento contrario: undecisamente lontano dal potenziale del bronzo europeo di specialità, ieri protagonista di una bella frazione finale ...

Cinque medaglie per l'azzurra nel secondo giorno di gare degli Europei a ... La 4x100 maschile composta da Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli, Marco Ricci eTortu con il tempo ...L'ultima e decisiva giornata degli Europei a squadre d', inseriti nei Giochi Europei di Cracovia 2023, vedrà in gara altri 15 azzurri nelle dodici ...dell'oro di Tokyo della staffetta...Il giovane rampante della nostraè planato fino ai 7.97 metri. Lo ha battuto soltanto il ... Samuele Ceccarelli (l'oro dei 100 metri individuali), Marco Ricci eTortu ha chiuso in 3847,...

Atletica, Filippo Tortu a velocità tripla: 4x100 terza agli Europei a squadre, Ceccarelli da 9.12! Desalu infortunato OA Sport

Filippo Tortu ha conquistato il terzo posto sui 200 metri agli Europei a squadre di atletica leggera, la vecchia Coppa Europa in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Il risultato non è all'altez ...In corso la terza giornata di gare agli Europei a squadre. Azzurri in testa alla classifica prima delle ultime dodici prove. Oggi in campo, tra gli altri, Tamberi, Iapichino, Weir, Crippa, Tortu, la s ...