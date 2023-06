Atletica | Europei Polonia | Tamberi oro nel salto | ma è polemica col presidente Mei

Vittoria e poi polemica per Gianmarco Tamberi, capitano della squadra azzurra dileggera. Dopo aver trionfato con 2,29 metri nella gara di salto in alto dei Giochidi Chorzow in Polonia, Gimbo ha tuonato: 'Mi sarebbe piaciuto moltissimo partecipare al Golden Gala, ...Queste le polemiche parole del campione del salto in alto Gimbo Tamberi sul Golden Gala, dopo aver conquistato l'oro al'Europeo a squadre nell'alto, valido anche per i Giochiin Polonia. 'Non ...Il campione marchigiano ha poi speso belle parole sui suoi compagni di squadra aglia squadre in Polonia: 'Penso sia giusto dare luce a quello che sta facendo la squadra, non si è mai vista ...

Gianmarco “Gimbo” Tamberi trionfa ai Giochi Europei in Polonia con la medaglia d’oro nel salto in alto. L’azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, nello stadio di Chorzow ...Si chiude con una clamorosa gaffe l' Europeo a squadre di atletica al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia. Durante la festa in pista per il trionfo dell' Italia, dagli altoparlanti è partita "Sarà ...