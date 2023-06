Atletica Europei a squadre Chorzow 2023 | due ori per l’Italia | Tamberi nel salto in alto | Weir nel getto del peso

(Di domenica 25 giugno 2023) Arriva la medaglia d’oro al rientro sulle pedane dopo dieci mesi dall’ultima apparizione ufficiale per il solito straordinario Gianmarco, che ha sbaragliato la concorrenza aglidi, in programma a, in Polonia, nell’ambito quest’anno dei Giochidi Cracovia. Il marchigiano ha centrato la misura di 2.29 ed è stata sufficiente per vincere la gara del Silesian Stadium precedendo il belga Carmov e il polacco Kobielski, entrambi fermi a 2.26 e dunque tre centimetri dietro al campione olimpico in carica. Deludente invece la prova di Filippo Tortu nei 200 metri. Il tempo di 20?61 non è certo esaltante per il piemontese, che chiude al terzo posto la sua divisione alle spalle del francese Zeze e del polacco Komanski, in una finale comunque non ...

