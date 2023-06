Atletica | CAMPIONE VERO! Gianmarco Tamberi torna e vince subito agli Europei a squadre! Cuore di capitano!

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023)si conferma un fuoriclasse dal talento cristallino, immacolato, magistrale. Un autentico fenomeno che quando sente l’odore dell’agonismo si trasforma in un leone alfa e sbrana con ferocia tutto quello che si trova di fronte. IlOlimpico di salto in alto è rito a calcare la pedana dopo nove mesi di assenza e ha vinto la gara valida per glia squadre dileggera, la vecchia Coppa Europa che sta andando in scena a Cracovia (Polonia). Il marchigiano non saltava da settembre 2022, ovvero quando vinse la Diamond League con un superbo balzo da 2.34 metri, poi durante l’inverno dovette fare i conti con alcuni problemi fisici che lo avevano costretto a rinunciareappuntamenti indoor e a ritardare il debutto stagionale ...