Atletica Azzurra da sogno | l’Italia vince la Coppa Europa a Squadre a Cracovia

(Di domenica 25 giugno 2023)– Storica vittoria delin, ai Giochi Europei (che in questa edizione hanno inglobato per l’, anche questa competizione). Gli Azzurri vincono lae ad alzarla al cielo è Gianmarco Tamberi (come Capitano della Nazionale), tornato in pedana dopo alcuni mesi e messo al collo l’oro nel salto in alto con 2.29. L’altro oro per arriva da Zane Weir. Con la misura di 21.59 l’Azzurrola gara del getto del peso. L’argento è andato al serbo Filip Mihaljevic (21.33), mentre il bronzo è per il britannico Scott Lincoln (21.10). La medaglia di bronzo è andata a Yeman Crippa nei 5.000 metri. Ha chiuso la gara con il tempo di 13’34”29, preceduto dallo spagnolo Thierry Ndikumwenayo (13’25”48) e dallo svedese Andreas ...

Vittoria e poi polemica per Gianmarco Tamberi, capitano della squadra di atletica leggera. Dopo aver trionfato con 2,29 metri nella gara di salto in alto dei Giochi Europei di Chorzow in Polonia, Gimbo ha tuonato: 'Mi sarebbe piaciuto moltissimo partecipare al ...... L'Italia guida anche il medagliere dell'atletica per i Giochi Europei con 14 medaglie all'attivo: 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi.

