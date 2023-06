Asllani | attacco dall’Albania Duka | «Non capisco criteri di Inzaghi!»

(Di domenica 25 giugno 2023), presidente della federazione calcistica albanese, se la prende con Inzaghi per lo scarso minutaggio riservato adnella stagione da poco conclusa. In un’intervista al media locale Panorama, il dirigente chiede maggiore spazio per il centrocampista. TALENTO DA PRESERVARE – Armand, presidente della federazione dell’Albania, stravede per Kristjan: «È un giocatore già affermato, un talento con molta personalità e grandi possibilità di miglioramento. In questa stagione è cresciuto molto dal punto di vista sportivo e caratteriale, lavorando con grandi giocatori come Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, anche se ha avuto poco spazio. Sinceramente nonche ha usato Simone Inzaghi su: forse ...

L'uscita del buon Marcelo consentirebbe a Calhanoglu di spostarsi in pianta stabile in cabina di regia e addi aumentare il minutaggio. L'incasso, tra l'altro, permetterebbe di chiudere l'...... 'Il problema dell'Inter è in' In questo momento, secondo il giornalista, l'Inter è portata a sentirsi coperta in regia, con Calhanoglu che può reggere il centrocampo, e. ' C'è ...Al 61' la Moldavia trova il pareggio, annullato dall'arbitro per fallo in. Tutto regolare ... Nel secondo tempo un capolavoro diriporta avanti l'Albania: tiro a giro da fuori area e ...

Ernesto Paolillo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del mercato dell’Inter fra la cessione di Brozovic ed il possibile approdo di Vicario e non solo DA RIFARE – Queste le parole di ...