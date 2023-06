Ascolti tv ieri | Italia Loves Romagna sfiora 4mln Male Anna Tatangelo Canale 5

(Di domenica 25 giugno 2023) Come riportano glitv disabato 24 giugno 2023 in prima serata il concertosu Rai1 ha fatto il pienone di pubblico: a vederlo l'evento benefico sono stati 3.560.000 telespettatori, 24.7% di share.5 sprofonda a 997.000 telespettatori, share del 9%, con la replica de Lo Show dei Record. Di seguito glitv disera degli altri canali: La7 In Onda 832.000, 5.7%; La7 Doc 265.000, 2.6%1 film Indiana Jones 792.000, 6,1% Rete 4 Speciale Quarta Repubblica 660.000, 5.2% Rai3 Speciale Tg3 549.000, 4.1% Rai2 film Desideri Mortali 469.000, 3.4% Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 385.000, 2.7% Nove Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste 337.000, 2.5%. IN AGGIORNAMENTO

tv divenerdì 23 giugno, oltre 2,2 mln su Rai 1 per 'Tali e Quali' in replica 'Tali e Quali' su Rai1 ha vinto glidella serata con 2.254.000 telespettatori e il 17% di share . Su ...Record di, social impazziti, copie vendute. Forse avremmo dovuto sapere di più anche su ...la conferma della notizia: sono morti tutti. Almeno non hanno sofferto, viene da augurarsi. Non ...Marco Zonetti per Dagospia tali e quali 1 GliTv e i dati Auditel di venerdì 23 giugno 2023 seguono, in prima serata, il consueto cliché delle ultime settimane dominate da repliche e serial sulle due reti Ammiraglie che totalizzano numeri ...

Ascolti tv giovedì 22 giugno: chi ha vinto tra Francia-Italia degli Europei Under 21 e Zelig Fanpage.it

Gli ascolti tv di sabato 24 giugno 2023: chi ha vinto tra Italia Loves Romagna, il concerto da Campovolo in diretta su Rai Uno, e Lo show dei Record ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 24 giugno 2023 Su Rai 1 è andata in onda Italia loves Romagna. Su Rai 2 Desideri mortali. Su Rai 3 L’amica geniale. Su Rete ...