Ascolti tv e dati Auditel sabato 24 giugno | palinsesto sconvolto da news su Russia | vola Italia Loves Romagna

A vincere la sfida degliè stato Italia Loves Romagna , il concerto benefico per gli ... Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, Italia ...Sono questi in sintesi idell'evento di solidarietà "Italia Loves Romagna" che sabato 24 ... Il picco diè stato registrato alle 22:44 con Bocelli che interpreta "Con te partirò" seguito da ...... condotto da Gerry Scotti su Canale 5 , per la seconda settimana di seguito ha subito un netto calo negliaggiudicandosi appena il 9% di share. Scene da un Matrimonio non raccoglie idi ...

Ascolti tv venerdì 23 giugno 2023: Tali e Quali Show, La ragazza e l’ufficiale | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti Tv sabato 24 giugno 2023 ... La cifra raccolta è di 1 milione 800 euro dai biglietti e più di 600 mila euro con il numero solidale 45538 attivo fino al 5 luglio. Italia Loves Romagna, il ...Gli ascolti tv di sabato 24 giugno 2023: chi ha vinto tra Italia Loves Romagna, il concerto da Campovolo in diretta su Rai Uno, e Lo show dei Record ...