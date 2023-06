Arteta | «Vincere la Premier sarebbe stata un’impresa | è stato difficile mantenere alto il livello»

Il livello è questo e perla Premier devi essere il migliore'. Rumors di mercato hanno parlato di un interessamento del Psg per: 'Posso solo dire che sono felice all'Arsenal. Mi sento ...Il livello è questo e perla Premier devi essere il migliore". Rumors di mercato hanno parlato di un interessamento del Psg per: "Posso solo dire che sono felice all'Arsenal. Mi sento ......a Mikelil colpo Dusan Vlahovic, sarebbe stato individuato sempre dalla Serie A un altro grande obiettivo. Si tratta di Lautaro Martinez, attaccante che nell'ultima stagione - oltre a...

Calcio: Arsenal. Arteta 'Possiamo vincere Premier, Psg Qui sono ... Tiscali

Il tecnico dei Gunners si confessa in un'intervista a Marca: il ko in campionato col City, l'interesse del Psg, la voglia di rivalsa ...Il tecnico dei Gunners si confessa in un'intervista a Marca: il ko in campionato col City, l'interesse del Psg, la voglia di rivalsa ...