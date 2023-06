Arte e ingegneria nell’acquedotto di Solopaca | visita al Rabdomante e le sorgenti nascoste di Mimmo Paladino

(Di domenica 25 giugno 2023) Ieri un nutrito gruppo di persone ha potuto ammirare la bellezza del serbatoio idrico Alto Calore dicon l’installazione “Ile le” di. L’opera del maestro della Transavanguardia, inaugurata nel 2007, ha ridotto l’impatto ambientale della maestosa opera ingegneristica che permette l’approvvigionamento idrico di diversi comuni della Provincia di Benevento. Il serbatoio consiste in due grandi gallerie scavate all’interno della montagna lunghe ben 180 metri e che contengono migliaia di metri cubi di acqua. L’acqua viene portata con delle pompe dai pozzi di captazione diad una quota di 590 metri dove viene immagazzinata e poi fatta arrivare per caduta a tutti i comuni serviti dall’acquedotto Alto Calore ...

«Il nostro contributo serve ad affrontare un'esperienza che, se vissuta con cognizione e serietà, obbedisce all'imperativo del celebre verso di Rilke che tanto colpì il filosofo Peter Sloterdijk: ...