Arsenal | Arteta | 'Su Rice preferisco non dire nulla | Havertz ha fatto vedere già tanto Futuro? La Spagna è il mio paese'

Le parole di Mikel, allenatore dell', sul suo futuro con i Gunners. Tutti i dettagli in merito Mikelha parlato del suo futuro con l'a Marca. PAROLE - "Se è possibile vincere la prossima ...Intervista a Marca per Mikel, manager dell'che in questa stagione da poco conclusa ha lottato contro il Manchester City, per altro sua ex squadra, per provare a vincere la Premier League. Al netto di un cammino ...A Marca: "Ci credevamo, poi ci sono stati tre o quattro infortuni importanti e tutto si è complicato. Non siamo riusciti a superare i problemi"'s Spanish manager Mikelreacts during the UEFA Europa League Group A football match betweenand Bodoe/Glimt at TheStadium in London, on October 6, 2022. (Photo by ...

Arsenal, Arteta: "Havertz ha già fatto vedere tanto. Un giorno potrei tornare in Spagna" TUTTO mercato WEB

Mikel Arteta e la Premier persa vissuta ancora come un dolore. L'Arsenal si è arreso nelle ultime giornate al Manchester City di Guardiola ...Il tecnico dei Gunners si confessa in un'intervista a Marca: il ko in campionato col City, l'interesse del Psg, la voglia di rivalsa ...