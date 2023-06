Arsenal | Arteta | «Futuro al PSG? Vi svelo come stanno le cose»

(Di domenica 25 giugno 2023) Le parole di Mikel, allenatore dell’, sul suocon i Gunners. Tutti i dettagli in merito Mikelha parlato del suocon l’a Marca. PAROLE – «Se è possibile vincere la prossima Premier League? Questa è la nostra ambizione. Conosciamo le difficoltà. E’ il miglior torneo del mondo e la prossima stagione sarà il campionato più difficile nella storia della Premier. Perché? L’anno scorso lo era già. Sono qui da 22 anni e non ho mai visto un livello competitivo del genere. Tanta qualità, organizzazione, risorse, allenatori così bravi… E ora sono arrivati Pochettino e Iraola. Il livello è questo e per vincere la Premier devi essere il migliore.? Posso solo dire che sono felice all’. Mi sento amato, ...

