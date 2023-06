Arrampicata sportiva | Giochi Europei oggi | orari 25 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023)domenica 25l’sarà grande protagonista agli European Games 2023, competizione multiche va in scena a Cracovia (Polonia). Questa disciplina, presente anche alle Olimpiadi (a Parigi 2024 assegnerà quattro titoli, due per sesso), propone le due finali del boulder. L’Italia vuole dire la sua con Giulia Medici, che cercherà di conquistare una medaglia. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv edell’agli European Games. L’evento sarà trasmesso in direttasul canale Italia Team del Coni. CALENDARIO...