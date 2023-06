Argentina | 13 i candidati a primarie presidenziali di agosto

Saranno 13 i 'ticket' di varie aree politiche che si confronteranno inalle elezioni primarie fissate per il 13 agosto in vista delle elezioni presidenziali del ...presentazione dei...Il mondo politico argentino è in forte agitazione oggi, ultimo giorno a disposizione per l'iscrizione dialle primarie in vista delle elezioni generali del 20 ottobre. Ieri, dopo intense trattative, la coalizione governativa di centro - sinistra, che ora si chiama Unión por la Patria, ha ...Il Paese balcanico ha battuto la concorrenza degli altri quattro Paesi: Usa, Spagna,e Thailandia. L'Expo 2027 a Belgrado In tutte le quattro votazioni preliminari per l'...

Saranno 13 i 'ticket' di varie aree politiche che si confronteranno in Argentina alle elezioni primarie fissate per il 13 agosto in vista delle elezioni presidenziali del 20 ottobre. (ANSA) ...È Sergio Massa il candidato a presidente dell'Argentina per Unión por la patria, la coalizione peronista unita sul ministro dell'Economia ...