Apple rilascia aggiornamenti di sicurezza per più prodotti

(Di domenica 25 giugno 2023)informaticahatodiper affrontare le vulnerabilità in più. Un utente malintenzionato potrebbe sfruttare alcune di queste vulnerabilità per assumere il controllo di un dispositivo interessato. E' consigliabile aggiornare subito.con aggiornamento – Versione in Inglese : watchOS 8.8.1 macOS Big Sur 11.7.8 macOS Monterey 12.6.7 iOS 15.7.7 and iPadOS 15.7.7 watchOS 9.5.2 macOS Ventura 13.4.1 iOS 16.5.1 and iPadOS 16.5.1con aggiornamento – Versione in italiano : watch OS 8.8.1 macOS Big Sur 11.7.8 macOS Monterey 12.6.7 iOS 15.7.7 e iPadOS 15.7.7 watch OS 9.5.2 Mac OS Ventura 13.4.1 iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1 https://www.cisa.gov/

Apple ha rilasciato l'aggiornamento a iOS 17 Beta 2 per gli iPhone: ecco tutte le novità implementate nella nuova versione.Apple ha finalmente rilasciato la beta di iOS 17 e iPadOS 17, presentate durante il WWDC 2023 e da oggi disponibili per tutti i dispositivi compatibili. Secondo i tester che hanno già potuto dare uno ...