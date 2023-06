Api | è strage | lo studio choc dagli Usa | un disastro per l' uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Gli alveari americani hanno registrato nell'ultimo periodo il secondo più alto tasso di mortalità mai segnalato, con la perdita di quasi la metà delle colonie gestite, secondo un'indagine annuale sulle api. L'indagine condotta dall'Università del Maryland e dall'Università di Auburn ha rilevato che, nonostante la perdita del 48% delle colonie, il numero è "rimasto relativamente stabile". Le api da miele sono fondamentali per l'approvvigionamento alimentare, in quanto impollinano più di 100 tipi di piante che danno prodotti di consumo, tra i quali noci, verdure, bacche, agrumi e meloni. Secondo gli scienziati, una combinazione di parassiti, pesticidi, fame e cambiamenti climatici ha causato queste morie di api. La perdita annuale del 48% dell'anno scorso è in aumento rispetto a quella dell'anno precedente (39%) e alla media degli ultimi 12 anni (39,6%), ma non raggiunge il tasso di ...