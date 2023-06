Antonio Maggio con Alessandro Quarta e il suo violino in “Serenata d’Oltreoceano”

... che in veste di cittadini con sensibilità di sinistra, il 26avevano lanciato un documento -... "Si parte dalla buona amministrazione nel governo di questi anni a guida del sindacoDecaro ......che si svolgeranno da novembre aal Teatro Municipale Valli. L'apertura di Stagione si preannuncia indimenticabile, con il ritorno della Chamber Orchestra of Europe, diretta da sir...Compie oggi 80 anni'Toto' Bulgheroni , ex dirigente d'azienda, ex cestista e ancora oggi dirigente sportivo ... Lo scorso 25Bulgheroni è tornato a ricoprire il ruolo di presidente della ...

La voce di Antonio Maggio e il violino di Alessandro Quarta in “Serenata d’Oltreoceano” S&H Magazine

MILANO – È uscito su tutte le piattaforme con il suo video 'Serenata d’Oltreoceano' di Antonio Maggio per l’etichetta Incipit Records, distribuito da Egea ...Da primo partito del centrodestra, fulcro della coalizione, FI è diventato il fanalino di coda, dietro FdI e Lega ...