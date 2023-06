Antonella Fiordelisi in lacrime contro Edoardo Donnamaria | “Mi sento sfruttata”

Gli ex fidanzati dihanno commentato la rottura con Edoardo Donnamaria avvenuta in queste ore dopo una diretta Instagram che troverete in apertura del nostro articolo. Gli ex di...Oggi il Twitter trash è monopolizzato dal dramma della rottura dei Donnalisi e delle lacrime diin diretta, ma i più attenti si sono accorti che c'è un'altra polemica che non merita di passare inosservata. Giulia Cavaglià durante un'ospitata su Radio RDS ha lanciato una ...Dopo le parole di, che in lacrime ha annunciato la fine della storia d'amore nata nella Casa del GF Vip con Edoardo Donnamaria , il 30enne romano ha replicato su con una Ig Stories in cui ha ...

Edoardo Donnamaria risponde allo sfogo di Antonella Fiordelisi: «Non sta bene, vive i social in maniera tossic leggo.it

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati definitivamente. Ecco le parole di lui sui social dopo la rottura ...Antonella Fiordelisi in lacrime in una diretta Instagram ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria, il giovane romano con cui ha iniziato una appassionata relazione nella C ...