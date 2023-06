Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria | è finita | il web esplode

(Di domenica 25 giugno 2023) Le reazioni del web alla notizia della rottura traed: i fan non risparmiano nessuno “Aveva ragioneTavassi”. Si può riassumere così l’umore dei social dopo la notizia della rottura traed. I due ex gieffini si sono lasciati e ad annunciarlo è stata la stessa influencer campana, spiegando la situazione sui social. Secondo voi è bello che una persona si comporti così? Devo iniziare a pensare a me e non mi posso far trattare così. Ho fatto di tutto per non farla finire, lui mi tratta apposta così perché vuole pensare a fare il cantante”.ha poi proseguito lo sfogo sui social, spiegando le ragioni della fine della storia con ...

Le voci su una presunta rottura tra Edoardo Donnamaria ed, due dei concorrenti della settima edizione del 'Grande Fratello Vip', circolano già da circa un mese. Il tutto però si era placato dopo che l'influencer aveva rivelato, tramite ...Gli ex fidanzati dihanno commentato la rottura con Edoardo Donnamaria avvenuta in queste ore dopo una diretta Instagram che troverete in apertura del nostro articolo. Gli ex di...Oggi il Twitter trash è monopolizzato dal dramma della rottura dei Donnalisi e delle lacrime diin diretta, ma i più attenti si sono accorti che c'è un'altra polemica che non merita di passare inosservata. Giulia Cavaglià durante un'ospitata su Radio RDS ha lanciato una ...

Edoardo Donnamaria risponde allo sfogo di Antonella Fiordelisi: «Non sta bene, vive i social in maniera tossic leggo.it

“Aveva ragione Edoardo Tavassi”. Si può riassumere così l’umore dei social dopo la notizia della rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due ex gieffini si sono lasciati e ad ...Dopo la diretta social in lacrime dell’ex Vippona Antonella Fiordelisi, ecco le parole degli ex Francesco Chiofalo e Gianluca ...