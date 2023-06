Anticipazioni Temptation Island 2023 prima puntata lunedì 26 giugno 2023 | coppie in gara | tentatori e tentatrici | cosa vedremo in tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 giugno 2023) Sta per iniziare una nuova edizione die tutti i fan del programma sono in trepida attesa. Laandrà in onda26su Canale 5 alle 21.30 circa con la conduzione di Filippo Bisciglia. Ecco quali sono leine qualche anticipazione inedita. Quali saranno i colpi di scena di quest’anno? Inizia una nuova edizione diTutti i fan di uno dei programmi più chiacchierati d’Italia sta per iniziare: l’appuntamento è fissato per ognialle 21.30 per sei puntate in totale e non ci sarà il day time. Chi non potrà vedere le ...