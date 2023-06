Anna Valle oggi è così | ma vi ricordate com’era da giovane? Bellezza ultraterrena

Leggi su howtodofor

(Di domenica 25 giugno 2023)è un’attrice molto amata in Italia, ma non ha sempre svolto questo mestiere: daera ancora più bella! Il culmine della sua carriera lo raggiunge già a vent’anni quando viene eletta Miss Italia 1995 dimostrandosi anche una persona estremamente umile nonostante ladavvero incredibile.è nata a Roma il 19 giugno del 1975 e fino a tredici anni ha vissuto a Ladispoli. Dopo la separazione dei genitori si è trasferita, insieme alla sorella, a Lentini in Sicilia che era il paese d’origine della mamma. Proprio a Lentini studia al liceo classico Giorgia e inizia a recitare con primissima esperienza nei panni di Mirrina in Lisistrata di Aristofane al Teatro greco di Siracusa. Finito il liceo la...