Andrea Roncato | “Ancora oggi si parla della cocaina | io sono un’altra persona”

(Di domenica 25 giugno 2023)come non lo avevamo mai visto. L’attore in un’intervista su “Fanpage.it” racconta di come la narrazione sul suo

... un film di Sergio Corbucci, con Laura Antonelli, Elvire Audray, Eleonora Brigliadori, Paolo Bonacelli, Jerry Calà, Serena Grandi, Sylva Koscina, Maurizio Micheli, Sabrina Ferilli,e ...quando la sua ex moglie Stefania Orlando ha partecipato al Grande Fratello Vip è stato più volte ospite da Barbara d'Urso dove l'ha attaccata sul piano professionale " ha fatto due ...Non è interessato ai reality e non concepisce neppure la presenza di 'sconosciuti' in queste tramissioni. L'affondo di. La sua idea sui reality di oggi è chiara e non ha alcuna paura a dirla senza peli sulla lingua., noto attore, ha parlato al settimanale Mio sottolineando cosa gli ...

Andrea Roncato: A causa della cocaina, dipinto come Al Pacino in ... Fanpage.it

Il poliedrico artista modiglianese Idilio Galeotti, presidente dell’associazione Ics Fectori Art, ha realizzato i premi in ceramica (nella foto) per i 40 anni del film ‘Acapulco prima spiaggia... a si ...IL 27 - 28 GIUGNO – SCENA (Via degli Orti di Alibert, 1 – Roma) IL 6 LUGLIO – IL CANTIERE (Via Gustavo Modena, 92 – Roma) DAL 7 AL 9 LUGLIO – ZALIB (Via ...