Andrea Roncato | “Ancora oggi si parla della cocaina | io sono un’altra persona”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 25 giugno 2023)come non lo avevamo mai visto. L’attore in un’intervista su “Fanpage.it” racconta di come la narrazione sul suo conto sia stata sinora per certi versi errata: “Mi hanno dipinto come Al Pacino in Scarface.si, quando l’ho provata solo due volte e nessuno scrive del mio impegno civile. Alla gente questo non interessa”. L’attore invece è impegnato in molti ambiti come racconta lui stesso: “ambasciatore per la difesa dei bambini disabili nel mondo, mantengo canili, mi dò da fare per la fattoria degli ultimi, dove raccogliamo i maiali fisicamente distrutti dagli allevamenti intensivi o i cinghiali che vengono trovati per strada feriti”. Il suoggio più popolare è ...