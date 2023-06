Ana de Armas | i migliori film dell' attrice di Blonde e Ghosted

Leggi su movieplayer

(Di domenica 25 giugno 2023) Ana deè tra le attrici più apprezzate del panorama internazionale: talento e fascino contraddistinguono la candidata all'Oscar per, già protagonista di altriestremamente rilevanti. È uno dei talenti più cristallinia propria generazione: parliamo di Ana Celia deCaso, più semplicemente Ana de, l'cubana recentemente candidata al Premio Oscar per la sua sensazionale interpretazione di Marilyn Monroe in. Nata a L'Avana nel 1988, Ana desi appassionò alla recitazione nell'adolescenza, quando attorno ai quattordici anni superò un'audizione per entrare a far parte del Teatro Nacional di Cuba. Ma le ristrettezze che ogni cubano deve affrontare e le limitazioni dettate dallo Stato le ...