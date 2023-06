America | Cina e ora l’Arabia | ma l’heartland del calcio resta l’Europa

(Di domenica 25 giugno 2023) Si può staccare una parte dal tutto, ma l’eredità e le radici di quel tutto, se hanno fondamenta profonde, rimarranno sempre lì, nel loro luogo originario. Alè successo spesso e continua a succedere: quando un’industria ha successo, tutti vogliono averne una parte magari la più succosa. Solo che il risultato alla fine è sempre poco convincente, perchéuna copia sbiadita di quella che l’opera originaria era. E si sa, a nessuno in fondo piacciono le copie, perché possono essere fatte pure in modo straordinario ma non avranno mai il fascino dell’originale. Così, laddove hanno fallito gli Stati Uniti, laddove ha fallito laora ci sta provandoSaudita. Il mondo del pallone prova ancora a cambiare la sua geografia ma la sua marca eurocentrica appare ben lungi dall’essere scardinata. Il ...

... con gli Stati Uniti che dipendono fortemente dallaper circa l'80% delle importazioni di ...la necessità di sviluppare nuove fonti di terre rare (e altri materiali critici) in Norde ......Lateranense discutendo la tesi "Il problema della giustizia nel magistero dei vescovi dell'... il Canada, l'Alaska, il Brasile, il Messico, il Guatemala, l'Egitto, l'India, la, la ...In particolare, laverrebbe a trovarsi in posizione incerta, con una vasta area d'instabilità ... per comprendere oggi la Federazione occorre guardare più all'Latina che all'Europa.

India, Cina, Russia: la tela di Biden | America-Cina di Giovedì 22 ... Corriere della Sera

La Cina domina il settore delle materie prime: ma il suo primato può essere sconfitto Ci sono molti piani per liberarsi dal monopolio del dragone. Chi può davvero sfidarlo e come cambierà il mondoFra il responsabile della sicurezza degli Usa, Jake Sullivan, e il segretario al tesoro Janet Yellen, ha vinto la signora che gestisce ...