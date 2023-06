Amazzonia | il piano per salvarla

...400 programmi a livello globale legati alle energie pulite Cercatori d'oro in fuga dall'...dell'eolico migliaia di posti di lavoro Stretta per le attività apri e chiudi Pronto ildel ...Durante il suo soggiorno in Italia, il presidente presenterà anche il suodi pace per l'...che Lula affronterà durante i suoi incontri di mercoledì ci saranno anche la salvaguardia dell',...Le posizioni ambigue di Lula sulla guerra in Ucraina , e il goffodi pace che sta portando ...brasiliano imputa pure un impegno ancora insufficiente contro il disboscamento dell'. Il ...

La battaglia dell'Amazzonia, il Senato brasiliano si prepara a stringere i confini degli indigeni. Lula contr… la Repubblica

Un’edizione dedicata all’Amazzonia ma con la Romagna nel cuore. La 15°edizione del Popoli Pop Cult Festival, evento di punta della programmazione culturale di Bagnara di Romagna ed anche del territori ...La Fondation Cartier porta a Milano 27 artisti provenienti da contesti indigeni legati alla Foresta amazzonica ...