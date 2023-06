Amazon chiude il magazzino | a rischio 137 lavoratori nel Torinese | “Azienda ha costruito nuovo polo qui vicino Ricollocateci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) “Il nostro datore di lavoro due settimane fa ci ha convocati in riunione e ci ha comunicato che il nostro appalto concesserà il 31 luglio, perciò dal primo agosto non sappiamo cosa sarà di noi”. A raccontare il modo in cui sono stati dispensati, senza nessuna comunicazione scritta e con pochissimo preavviso, sono gli operai delAfs Service di Orbassano, che dal 2020 svolge servizi di smistamento e supply chain per. Nelle scorse settimane il colosso dell’e-commerce si è tirato indietro dopo 3 anni, senza spiegare aile ragioni del dietrofront a parte una nota che parla di “considerazioni commerciali”. Ora rischiano il posto in 137 tra personale assunto a tempo indeterminato e in somministrazione, senza contare i guardiani e gli addetti alle pulizie. Per questo nella giornata di ...