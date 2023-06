La serata ha visto anche la partecipazione straordinaria diMarcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Cinquanta canzoni suonate da una super band di dieci musicisti con il ...... a capitanare il cast stellare degli artisti che hanno aderito all'iniziativa, il maestro di cerimonie, romagnolo di nascita perché nato a Ravenna, che ha condotto la serata con...La maratona musicale, condotta daMarcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani nei panni di testimonial - coordinatori, ha raccolto 1,8 milioni che, grazie al contributo degli ...

Amadeus e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme dopo il Festivalbar Novella 2000

Alessia Marcuzzi e Amadeus, a distanza di anni dal Festivalbar, sono tornati a condurre insieme Ormai da qualche giorno il pubblico era a conoscenza del fatto che Amadeus e Alessia Marcuzzi avrebbero ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...