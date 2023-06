... ungrande risultato per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Per le azzurre un successo ... A piazzarsi sul terzo gradino delsono state invece Rachele Mancinelli e Giada Bianchi . Le ...La macchina però avrebbe potuto lottare per il. Siamo cresciuti dall'inizio dell'anno . È ... ma non è la priorità al momento' Non possiamo che chiedere anche di unmarchio di Stellantis, ......guidati da capitan Gimbo Tamberi - che torna alle gare dopo nove mesi e si impone nell'con un ... L'Italia, in 37 gare con 16 nazioni partecipanti, è finita 16 volte sul, con sette primi, ...

Altro podio per il taewkondo in Polonia, bronzo Natalia D'Angelo ... Italpress

Ai Giochi Europei l'azzurra conquista la medaglia nella categoria -67 kg CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) - Ancora una medaglia per il taekwondo ...Dopo gli Europei individuali di Plovdiv anche ai Giochi Europei di Cracovia gli sciabolatori azzurri non riescono a salire sul podio. Una medaglia sfiorata da Gigi Samele, che si è arreso nei quarti d ...