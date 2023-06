Altro che l' armocromista | alla Schlein servono ripetizioni di italiano e di storia

tensione per la più importante finale della carriera! Alexander Bublik , in un primo set giocato alla grande e vinto 6 - 3, fa impazzire Andrey Rublev sull'erba dell' ATP 500 di Halle con il ...Altra accusa formulata dal Miur anche la "scarsa cura delle lezioni", poiché, tra l', "non aveva il libro di testoprendeva in prestito temporaneo dagli alunni". La Cassazione conferma la ...... chef originario di Sulmona, in provincia dell'Aquila,da poco più di due anni si era ... quando tutto il mondo era bloccato e non era consentito di spostarsi da un Paese all', il sulmonese ...

Altro che intelligenza artificiale, nella sentenza spunta il copia-incolla che annulla tutto: lo scivolone su un caso di usura Open

Francesco Bagnaia vince il GP d'Olanda, conquista la sua settima vittoria stagionale e piazza un altro importante allungo in classifica ... Alle sue spalle si piazza la Ducati VR46 di un grande Marco ...I ragazzi dell'Inter Under-17 sono dei piccoli campioni: hanno conquistato la finale del campionato e si sono poi confrontati con la Roma ...