Allegri | solo la Juve in testa Altre conferme | rifiutata l’offerta araba

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Massimilianopensa solamente alla. Arrivanosul tecnico: ha detto no aldall’Arabia L’Al Hilal si è davvero mosso per arrivare alla firma di Massimilianocon una proposta di un contratto biennale (giugno 2025) da 20 milioni di stipendio all’anno. Ma il tecnico ha ribadito il proprio rifiuto. A rivelarlo è il collega Fabrizio Romano via Twitter, secondo il quale il tecnico avrebbe detto di no alla maxi offerta perché è concentratosullae sul lavoro che deve fare in bianconero.