Allegri in Arabia | le notizie danno speranza ai tifosi della Juventus che preparano la festa Damascelli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 giugno 2023)in. Sul Giornale Tony, storico detrattore di, scrive che l’ipotesiSaudita fa sperare iscrive che è una fake news che innon lo vogliano, è vero, invece, come a Torino e nel resto del territorio bianconero si registri un ribollire di entusiasmo per le ultimedi mercato, quelle appunto relative alla offerta da sceicco presentata all’allenatore juventino, accolta nel popolo“goeba” da gesti apotropaici e progetti di festeggiamenti per l’eventuale partenza del livornese. Il tecnico sta subendo il petting dei mercanti arabi e questo sembra davvero eccitare la ...