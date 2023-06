Allegri in Arabia col pupillo | offerta astronomica

(Di domenica 25 giugno 2023) Nelle prossime ore può arrivare l’per Massimilianodall’Saudita, che punta anche aldel tecnico La Juventus ha vissuto una stagione pessima dal punto di vista sportivo. Nonostante i punti sul campo sarebbero valsi la qualificazione in Champions League, è arrivata la penalizzazione di dieci punti che ha fatto scivolare i bianconeri al settimo posto. Tuttavia, bisogna anche valutare le prestazioni della squadra di Massimiliano, troppo fragile mentalmente e tatticamente. E infatti ha subito la peggior eliminazione della sua storia in Champions League, con soltanto una partita su sei vinta nel girone. Senza dimenticare la figuraccia contro il Maccabi Haifa in trasferta.è rimasto in bilico per tutta la stagione, ...

- Juve, la prima 'grana' che troverà Giuntoli riguarda proprio il futuro del tecnico bianconero: cosa sta succedendo. La nuova Juventus sta nascendo. A piccoli passi, perché dopo una stagione ...Poco spettacolo, tante critiche e zero titoli perdal suo rientro alla Juventus con annesse voci su un interessamento proveniente dall'Saudita con cifre da capogiro. Alla luce dei due ...Gattuso -Saudita, decisione a breve .vuole restare. Come hanno riportato sia SportMediaset che Corriere dello Sport , infatti, il tecnico livornese non avrebbe comunque alcune ...

Allegri: «Non vado in Arabia». Perché rinuncia a 100 milioni in tre anni Corriere della Sera

Sul proprio account Twitter, Paolo Paganini ha fatto il punto della situazione del mercato in casa Juventus: "L'offerta degli arabi per Allegri è confermata: 30 milioni di ...I grandi campioni non bastano più, ora l’Arabia Saudita ha messo nel mirino anche gli allenatori. E fa sul serio. Mentre la Juve si prepara a pianificare la prossima stagione sul ...