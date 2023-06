LE MOSSE - Giuntoli ripartirà da. Sarà con lui che avverrà il primo colloquio per capire se c'è, come pare, la volontà didi proseguire insieme e, soprattutto, per stabilire i piani ......rinnovo eintanto che allontana le sirene dall'Arabia Saudita. Le trattative di mercato - Calciomercato.itEcco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito...La Pro Loco mette a disposizione un servizio di navetta tra le tappe per permettere adi ... Durante tutto il percorso si esibirà il gruppo musicale itinerante "GliSognatori". Info, menù ...

Allegri "a tutti i costi": spunta una nuova super offerta araba ilGiornale.it

Dall'Arabia Saudita è arrivata una nuova super offerta per Massimiliano Allegri affinché ceda alle lusinghe dell'Al Hilal: ecco lo stipendio che percepirebbe in tre anni ...L'Arabia Saudita continua a recitare da protagonista in questo calciomercato estivo. A prendersi la scena, in particolare, è l'Al Hilal. Recente ...