Alessia Marcuzzi e Amadeus insieme a Italia Loves Romagna E i fan sognano | ' Prove generali per Sanremo?'

(Di domenica 25 giugno 2023) Nostalgia canglia. E' andato in scena il 24 giugno il concerto dedicato allache ha visto salire sul palco dell'Ariston: in molti sono tornati indietro al ...

Nostalgia canglia. E' andato in scena il 24 giugno il concerto dedicato alla Romagna che ha visto salire sul palco dell'Ariston Amadeus e: in molti sono tornati indietro al Festivalbar del 1996/97. I due si sono divisi il timone dell'evento Italia Loves Romagna (con loro anche Francesca Fagnani e Panariello), ...accanto ad Amadeus sul palco di Sanremo 2024 L'idea piacerebbe proprio a tutti, a giudicare dai numerosi utenti che ieri sera si sono scatentati su Twitter. A far accendere la ...E poi Amadeus,, Francesca Fagnani e Giorgio Panariello. Tanti i big della musica, del giornalismo e dell'intrattenimento che sono saliti sul palco di Campovolo (Reggio Emilia) per il ...

Alessia Marcuzzi si gode le vacanze, costume bianco da urlo. FOTO Affaritaliani.it

La conduttrice ripercorre le emozioni di Italia Loves Romagna Ieri sabato 24 giugno la bravissima Alessia Marcuzzi ha avuto la possibilità di ...Alessia Marcuzzi contro Francesca Fagnani: quel like ambiguo dopo aver condotto insieme il concerto “Italia loves Romagna” Sabato, 24 giugno, direttamente da Campovolo, è andato in onda su Rai 1 il co ...