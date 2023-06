(Di domenica 25 giugno 2023) Carlosconquista il torneo del's battendo in finale l'australiano Alex De Minaur per 64 64. E' il primo titolo sull'erba della carriera per lo spagnolo, un successo che gli consente di ...

De Minaur si procura una seconda palla break muovendosi rapidissimo da una parte all'altra del campo nel tentativo di recuperare una volée di. Lo spagnolo annulla anche la seconda chance e ...Lo spagnolo si scontrerà con Alex de Minaur Lo spagnolo Carlosbatte lo statunitense Sebastian Korda nella seconda semifinale dell'Atp Queen's in corso a Londra e raggiunge Alex de Minaur in finale. Il numero 2 Atp ha regolato Korda in un'ora e 23 minuti ...Korda 6 - 3 6 - 4 Fa paura Carlos. Lo spagnolo6 - 3 6 - 4 Sebastian Korda e si prende la sua prima finale in un torneo sull'erba: domani giocherà contro Alex De Minaur per il titolo ...

Alcaraz supera l'esame del Queen's ed è pronto per Wimbledon SuperTennis

Carlos Alcaraz conquista il torneo del Queen's battendo in finale l'australiano Alex De Minaur per 64 64. E' il primo titolo sull'erba della ...TENNIS - Carlos Alcaraz supera Alex de Minaur per 6-4 6-4 e centra il titolo al Queen's, il primo sull'erba per lui in carriera. Lo spagnolo conferma di essere ...