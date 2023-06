(Di domenica 25 giugno 2023) "Sono, non mi aspettavo di trovarmi così benedopo appena sei gioni. Sono venuto al Queen's solo per fare esperienza, perché giocare e allenarmi con avversari di altoè una ...

"Sono, non mi aspettavo di trovarmi così bene sull'erba dopo appena sei gioni. Sono venuto al ... Procede meglio del previsto l'avvicinamento ai Championships di Carlos, che ha ...Carlosha parlato in conferenza stampa della vittoria in semifinale al Queen's contro Korda con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 in 1 ora e 23 minuti di gioco: ' Sonodel livello a cui sto ...Se questa settimana mi haSi, onestamente sonodel livello in cui sto giocando ... In caso di vittoria in finaletornerà numero uno al mondo e ovviamente partirà come testa di ...

Alcaraz: "Sorpreso dal mio livello sull'erba" SuperTennis

'Sono sorpreso, non mi aspettavo di trovarmi così bene sull'erba dopo appena sei gioni. Sono venuto al Queen's solo per fare esperienza, ...“Sono molto contento di aver giocato a questo livello su un grande palcoscenico. Non vedo l’ora di disputare la finale” . Alex de Minaur avrà la possibilità di vincere l’ottavo titolo in carriera al ...