Il Consiglio di Presidenza, comunica l'associazione, è formato da SilvioVescovi e Dario De Cian. Il Collegio dei Probiviri è formato da Giuseppe Andretta, Fabrizio Di Rosario e ...Tutte le puntate di Beautiful Minds Il pioniere dell'auto che si guida da sola è un italiano. Studia e lavora da 25 anni nel settore. Ha anticipato di dieci anni Google, con la sua Waymo e tutti i ...Le parole dell'assessoreGusmeroli "Il percorso sarà: via Gattico, via per Dormelletto via ... via Milano, sottopassaggio riviera (pedonalizzato completamente) viale Baracca, viae ...

Alberto Broggi: con il mio chip la vostra auto si guiderà da sola la Repubblica

Il 56enne parmense è stato tra i primi al mondo a occuparsi di self driving, anticipando dieci anni Google. E oggi vuole portare questa tecnologia ...Riascolta Guida autonoma - Data Center - VPN di 2024. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.