Alberto Angela torna in tv | Parleremo di sesso | ma no agli argomenti gender

(Di domenica 25 giugno 2023) A dieci mesi di distanza dalla morte di Piero, il figliosu Rai Uno con un nuovo programma di divulgazione scientifica per "nutrire i cervelli e non addormentarli"

"Sono passato dallo studio al giornalismo, ma resto pur sempre un paleontologo prestato alla tv". A pochi giorni dal lancio del suo nuovo programma,si racconta in una lunga intervista al Messaggero . Dal 29 giugno, il figlio 61enne di Pierotorna su RaiUno con Noos - L'Avventura della conoscenza , un nuovo programma di

Alberto Angela: «Nel ricordo di Superquark continuiamo l’avventura della conoscenza. Porto la sessualità su Ra ilmessaggero.it

Nessuno aveva dubbi ma adesso è ufficiale: Alberto Angela, 61 anni, torna in tv per raccogliere l’eredità del padre Piero, morto il 13 agosto 2022. Dal 29 giugno per sei ...Alberto Angela su Noos, il nuovo programma che raccoglie l'eredità di Superquark: "Ci rivolgiamo ai giovani, Tante le novità, a partire dagli ospiti".