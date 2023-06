Alberto Angela parla dei suoi guadagni ma l’agente di Amadeus sbotta

Il nome Superquark, però, era e resterà per sempre di Piero'. E quindi, che farà 'Ho messo ... di cui nessuno. La tv deve nutrire i cervelli non addormentarli'. Vi occuperete anche di ...... spazio, archeologia e geopolitica, di cui nessuno. La tv ... - lascia intendere- . Parleremo di calo del ......delle innovazioni tecnologiche come sottolineato da Piero... Quasimododi un uomo "creatore", e di una "intelligenza ... Sempre per l'Analisi del testo (tipologia A)Moravia con un ...