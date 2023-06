Alatri | Mattia Toson | indagato per la morte del giovane Thomas Bricca torna sul luogo del delitto e si scatena la rissa – Il video

(Di domenica 25 giugno 2023) Adquesto sabato sera è scoppiata una, nello stesso punto in cui lo scorso 30 gennaio ha perso la vita, studente di 19 anni. Arla uno dei due indagati per ladel. Lo racconta al Corriere Lorenzo Sabellico, zio di: «, che era insieme ad un amico del padre, si è avvicinato al bar dove c’erano degli amici di. Per loro è stata una provocazione. E subito l’hanno bloccato: “Con quale coraggio entrate!” gli hanno detto. A quel punto sono partiti spintoni, pugni e minacce e la lite è degenerata». «C’è mancata solo la pistola… E a quest’ora avremmo contato un altro morto», ha dichiarato lo zio. «I ...

