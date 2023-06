AEW | Riecco Saraya! Tentativo di aggressione su Willow Nightingale con le Outcasts

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 25 giugno 2023) Questa notte a Collision è andato in scena il match trae Nyla Rose, valido per l’Owen Hart Foundation Tournament femminile. Si è trattato del secondo match del tabellone femminile, dopo che venerdì, a Rampage, Skye Blue ha sconfitto Anna Jay. La campionessa NJPW Strong sarà impegnata stanotte a Forbidden Door in un match con in palio l’AEW Championship femminile contro Toni Storm, che a Collision non è rimasta a guardare. Replicheranno a Forbidden Door? Match complicato per la campionessa Strong, Nyla Rose è partita meglio e ha saputo sfruttare le distrazioni offerte dall’amica Marina Shafir presente a bordo ring. Nonostante un problema al braccio sinistroalla fine è riuscita a portare a casa l’incontro, riuscendo a fatica a sollevare la possente avversaria per schiantarla con una Doctor ...