AEW | MJF lotterà nel prossimo episodio di Collision | lui commenta a modo suo

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 25 giugno 2023) Questa notte è in programma Forbidden Door 2, evento congiunto tra AEW e NJPW. Per l’occasione l’AEW World Champion MJF dovrà, suo malgrado, difendere il titolo contro la star giapponese Hiroshi Tanahashi. Il campione aveva minacciato di non presentarsi a Toronto, ma alla fine dovrà mettersi l’anima in pace. Non solo; ieri notte aè stato annunciato anche il suo debutto sul ring nel nuovo show del sabato sera. MJF aIeri notte aè stato annunciato il debutto nel nuovo show del sabato sera di MJF. L’attuale campione AEWsettimana prossima (lo show sarà registrato giovedì 29 giugno), sempre in Canada, a prescindere da come andrà il match di stanotte contro la star NJPW Hiroshi Tanahashi. Al momento il suo avversario non è ancora stato annunciato. MJF dovrà di nuovo ...